Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано получил травму локтевого сустава в выездном матче Лиги Европы с «Олимпиком».
«На 30-й минуте встречи во Франции Камано вступил в борьбу с игроком марсельцев, и после толчка со стороны соперника неудачно упал на руку и получил травму. По прилёту в Москву нападающему предстоит дополнительное медицинское обследование и консультация специалистов, после чего станут известны точные сроки восстановления нашего спортсмена», — говорится в пресс-релизе «Локомотива».
Вчера «Локомотив» проиграл «Марселю» в заключительном туре Лиги Европы со счётом 1:0 и продлил серию без побед в еврокубках до 17 матчей. Предыдущие два сезона «Локомотив» выступал в Лиге чемпионов. Последнюю победу в еврокубках московская команда одержала в сентябре 2019 года. Тогда на выезде со счётом 2:1 был обыгран «Байер». В Российской Премьер-Лиге команда Маркуса Гисдоля занимает шестое место.
- 10 декабря 2021
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