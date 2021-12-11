«Брентфорд» вырвал победу у «Уотфорда» благодаря голу на 95-й минуте

Сегодня, 11 декабря, проходил матч между «Брентфордом» и «Уотфордом». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Противостояние завершилось со счётом 2:1.



Счёт в матче на 24-й минуте открыл Эммануэль Деннис после паса Тома Клеверли.

Гол Денниса:

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На 84-й минуте хозяева сравняли счёт — отличился Понтус Янссон. На 95-й минуте Брайан Мбемо реализовал пенальти.



«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию матча «Брентфорд» — «Уотфорд».



«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы в 15 играх национального первенства набрала 35 очков. У их ближайших преследователей из «Ливерпуля» 34 очка. «Челси» (33) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Уотфорд» – на 17-м месте в английском чемпионате. «Шершни» набрали 13 очков в английской Премьер-лиге. «Брентфорд» (20) располагается на девятом месте.



«Норвич Сити», набравший 10 очков во всех матчах чемпионата Англии, замыкает турнирную таблицу АПЛ.