Источник: «Спартак» назначит Ваноли новым главным тренером

«Спартак» принял решение назначить Паоло Ваноли новым главным тренером клуба, сообщается в «твиттере» журналиста Николо Ширы.

Действующим главным тренером клуба является Руй Витория, который возглавляет красно-белых с июня 2021 года. Его контрактное соглашение со «Спартаком» рассчитано до 2023 года.

Ваноли последние четыре года работал помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

После 17 туров чемпионата России «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка.

Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

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