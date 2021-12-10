«Спартаку» просто везёт, а Руй Витория ничего не построил? Это чепуха

«Спартак» сенсационно вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места, но Руя Виторию, похоже, всё равно убирают из клуба. И в футбольном сообществе можно встретить не повсеместный, но довольно частый посыл: красно-белым просто повезло. Команда якобы просто воспользовалась несколькими случайностями подряд, геройствовали и отскакивали на последних минутах. Заслуги тренера нет. И объективно характеризует его работу место в таблице РПЛ.

Разумеется, мне с этим посылом согласиться сложно. Не собираюсь оспаривать значительную долю фарта – да и бессмысленно это. Между первым и третьим местом в группе ЛЕ был ровно один удар с пенальти, а по ожидаемым очкам «Спартак» сильно отстал от «Наполи» и «Лестера».

Важно понимать, что красно-белые по умолчанию считались аутсайдерами наравне с «Легией». Потом плохая ситуация с составом усугубилась. И даже в таких условиях Витория проделал пусть не блестящую, но очень качественную работу. Главной целью стала не красота футбола, а достижение результата.

Финальная игра с «Легией» получилась очень показательной. Она вместила в себя всё: и довольно качественную организацию игры, и бесспорное везение.

В чём был план Витории на игру в Варшаве

Витория понимал, что «Легии» необходимо побеждать. Да и вообще она постарается играть дома с позиции силы. При этом уникальной позиционной структуры у польской команды нет.

Также Витория давно осознал, что у него отсутствуют ресурсы для адекватной игры первым номером: провисает опорная зона, нет атакующего правого защитника, а перед финальным матчем команда вдобавок осталась без чистых нападающих.

Поэтому португальский тренер избрал максимально логичный план:

Отказ от инициативы.

Уход в средний блок с элементами прессинга (то есть команда не падала совсем низко, а старалась хотя бы в определённых сценариях напрягать соперника агрессивным давлением).

Ставка на быстрые переходы за счёт подвижной группы атаки.

Могла возникнуть дилемма, кого отправлять в нападение в паре с Игнатовым – Промеса или Бакаева? Здесь Витория сделал выбор в пользу Зелимхана как более подвижного и быстрого игрока.

С нападающим Витория попал в яблочко – пожалуй, этот сценарий оказался оптимальным. Зелимхан не только забил победный гол, но ещё и совершил большой объём вспомогательной работы. Плюс сделал уйму открываний как в недодачу или во фланги, так и в переднюю линию (которые, увы, не всегда замечали партнёры). А ещё вырезал три опасные передачи в первом тайме – заброс на Промеса в самом начале, скрытый пас на Зобнина (Роман ворвался в штрафную справа, но не нашёл адресатов в штрафной – их и не было, Игнатов и Промес должны были вбегать, а они стояли), а также на Игнатова при помощи рикошета – Михаил опасно пробил с левой.

В обороне «Спартак» до второго тайма выглядел очень прилично. Команда защищалась по схеме 4-4-2, где один форвард напрягал центрального защитника, а другой сужал позицию к чужому опорнику. Иногда, когда левый защитник «Легии» Рибейру поднимался высоко, Мозес фактически опускался на линию с нападающими. Так схема «Спартака» принимала вид 5-3-2, и Кофрие становился дополнительным центральным защитником вблизи створа при подачах.

Редкие полумоменты «Легия» всё равно создавала. Старательно пыталась взломать фланг Кофрие и Мозеса, выдёргивала бельгийца с позиции и пробовала создавать пространство. В самом начале прошла чудо-передача за спину Айртону из опорной зоны, после чего Умяров еле-еле успел закрыть второй темп. Ближе к концу тайма состоялась неприятная подача слева на дальнюю штангу – удар был заблокирован.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Если не придираться, «Спартак» качественно держал структуру и совершил много перехватов в середине. Запросто мог бы выжимать большее из переходов, если бы группа атаки давала такое же качество, как, например, делали Клаудиньо, Малком и Азмун в матче с «Челси». Большинство подходов не доводилось даже до удара, а худшим у красно-белых стал Промес – он не развивал атаки, а наоборот, заканчивал их плохими решениями.

Во втором тайме характер матча чуть изменился: «Легия» на постоянной основе стала опускать одного из опорников между центральными защитниками для создания тройки в первой фазе, получила преимущество, «Спартак» перестал прессинговать в среднем блоке и чаще опускался.

В контратаки, соответственно, приходилось бегать с более дальних расстояний. Хотя даже в таком сценарии возможностей для них было много – «Спартак» постоянно подводили решения при переходах, команда никак не могла воспользоваться пространством. Поэтому кому-то даже могло показаться, что красно-белые совсем блёклые в атаке.

Всё могло закончиться плохо: помимо пенальти, «Легия» создала два момента после навесов (удар из сомнительного офсайда и удар после пропущенной контратаки). Поэтому ещё раз подчеркну: минимум в двух ключевых эпизодах игры «Спартаку» повезло. Хотя в целом для матча, в котором владение составило всего 36% времени, команда допустила не так уж и много – 6 ударов из штрафной и 0,73 xG без учёта пенальти.

Какие выводы?

В Польше повторилась тенденция всего сезона. Если оставить за скобками короткий отрезок из матча с «Зенитом» и «Лестером» (были свои причины – забарахлившая высокая линия, Кофрие в самом центре обороны и Рассказов), «Спартак» при Витории адекватно защищается, держит структуру и не рассыпается при давлении.

Полностью избежать редких моментов едва ли возможно – всегда существуют фактор случайности или индивидуальных ошибок. Хорошо, что из ворот убрали Максименко – теперь команда хотя бы пропускает не больше ожидаемого. Но для выхода на новый уровень нужно значительно повышать качество в атаке – как позиционной, так и быстрой. Тогда команда будет меньше зависеть от случайностей.

Сможет ли Витория повысить качество созидательной игры «Спартака»? Убеждён, что да. Это будет не самый великий футбол в мире, но вполне смотрибельный и сбалансированный. Португальцу для этого нужно хотя бы три качественных футболиста под схему 4-4-2: правый защитник с адекватными атакующими включениями, творческий центральный полузащитник с добеганиями в штрафную и левый нападающий (на Промеса смотреть по-прежнему очень сложно). Плюс вернётся травмированный Понсе и стабилизируется состав. Тогда это будет совсем другая команда.

Поэтому я никогда не соглашусь с тем, что «Спартак» вылез в весну Лиги Европы на одном лишь голом везении. Витория в любом случае проделал качественную работу и создал организованную команду, умеющую терпеть, держать удар и находить шансы в любой игре. «Спартак» находил аргументы всегда – и с «Наполи», и с «Лестером», как дома, так и на выезде, как в равных составах, так и в большинстве.

И если бы руководство помогло Витории хотя бы чем-то, этих аргументов стало бы гораздо больше.

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