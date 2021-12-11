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Нагучев: Рангник — царь и бог «РБ Лейпциг». Уверен, с ним велись консультации по Тедеско

Нагучев: Рангник — царь и бог «РБ Лейпциг». Уверен, с ним велись консультации по Тедеско
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Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев, специализирующийся на Бундеслиге, поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера клуба «РБ Лейпциг».

«Почти уверен, что по кандидатуре Тедеско были консультации с Ральфом Рангником. Нужно обладать минимальными дедуктивными способностями, чтобы разобраться в произошедшем. Давайте вспоминать: Доменико прилетал в Москву, поговорил с Ральфом. Рангник всё ещё имеет большое влияние на «Лейпциг». Ну не можешь ты избавиться от своего детища за одну секунду просто потому, что тебя позвали в другое место. Всегда хочется ещё хоть какое-то время иметь к этому отношение. Рангник — царь и бог «Лейпцига». Он создал эту систему, философию, паутину между «Нью-Йорком», «Брагантино», «Зальцбургом» и «Лейпцигом». Если источники не врут, даже в Уфе мог появиться клуб с принадлежностью к «РБ». Правда, пандемия всё немного подкорректировала.

Рангник лучше всех знает, как устроен «Лейпциг». Если тебе нужна консультация по человеку, нужно понять, насколько он подходит клубу — эта консультация точно будет. Тедеско и Рангник общались по поводу назначения — сто процентов», — сказал Нагучев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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