Гвардиола: в этом сезоне АПЛ чемпиону придётся набрать 90 или более очков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.



«Безусловно, чемпиону придется выиграть много матчей и набрать 90 очков, если не больше. В прошлом сезоне был коронавирус, играли без болельщиков на трибунах, год получился напряжённым для всех клубов. Порой обстоятельства приводили к потере очков, и мы в конечном итоге достаточно спокойно выиграли чемпионат.



В этом сезоне мы выиграли свои последние матчи в АПЛ, впереди «Вулверхэмптон». Эта команда не так далеко от ведущих позиций в лиге. Затем нас ждет «Лидс», и я думаю только об этих матчах. Мысли о долгосрочных перспективах только мешают, потому что это приводит к потере очков», – цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.

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