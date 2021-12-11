Болельщику «Крыльев Советов» стало плохо. Ему делают массаж сердца и ждут реанимацию

Болельщику «Крыльев Советов» стало плохо за 10 минут до конца матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0). До самого конца встречи и после её завершения фанату делают массаж сердца и ожидают реанимацию, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 11 декабря, состоялся матч «Крылья Советов» — «Рубин». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Она завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).