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Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Крыльями Советов»

Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Крыльями Советов»
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с самарскими «Крыльями Советов» (0:2).

«У нас не очень получилась игра. К сожалению, дали слишком много пространства игрокам «Крыльев». Наши атакующие действия не нанесли той остроты, на которую надеялись. Вынужден признать, что результат сегодня закономерен», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».

Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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