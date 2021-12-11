Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с самарскими «Крыльями Советов» (0:2).

«У нас не очень получилась игра. К сожалению, дали слишком много пространства игрокам «Крыльев». Наши атакующие действия не нанесли той остроты, на которую надеялись. Вынужден признать, что результат сегодня закономерен», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».

Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является санкт-петербургский «Зенит» (37).