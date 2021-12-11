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«Челси» и «Лидс» объявили стартовые составы на матч 16-го тура АПЛ

«Челси» и «Лидс» объявили стартовые составы на матч 16-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Челси» и «Лидс Юнайтед» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Лидс Юнайтед».

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Джеймс, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Хаверц, Вернер.

Запасные: Аррисабалага, Кристенсен, Сарр, Баркли, Пулишич, Зиеш, Ньигес, Хадсон-Одои, Лукаку.

«Лидс»: Меслье, Фирпо, Льоренте, Эйлинг, Даллас, Шаклтон, Форшоу, Харрисон, Робертс, Рафаэл, Джеймс.

Запасные: Клессон, Крессуэлл, Драмех, Дженкинс, Клин, Маккарон, Маккинстри, Джелхардт, Саммервилл.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Тони Харрингтон.

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