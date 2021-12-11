«Арсенал» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 16-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Саутгемптона» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Саутгемптон».



«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор, Мартинелли, Сака, Ляказетт.



Запасные: Оконкво, Седрик, Холдинг, Тавареш, Мэйтленд-Найлс, Локонга, Смит-Роу, Нкетиа, Пепе.



«Саутгемптон»: Кабальеро, Уолкер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Ливраменто, Телла, Уорд-Праус, Диало, Редмонд, Армстронг, Броя.



Запасные: Льюис, Перро, Силвейра, Валери, Дженепо, Эльюнусси, Смоллбоун, Лонг, Уолкотт.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогать ему будут ассистенты Адам Нанн и Нил Дэвис. Резервный рефери — Энтони Тейлор.