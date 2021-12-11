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«Арсенал» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 16-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 16-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Саутгемптона» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Саутгемптон».

«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор, Мартинелли, Сака, Ляказетт.

Запасные: Оконкво, Седрик, Холдинг, Тавареш, Мэйтленд-Найлс, Локонга, Смит-Роу, Нкетиа, Пепе.

«Саутгемптон»: Кабальеро, Уолкер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Ливраменто, Телла, Уорд-Праус, Диало, Редмонд, Армстронг, Броя.

Запасные: Льюис, Перро, Силвейра, Валери, Дженепо, Эльюнусси, Смоллбоун, Лонг, Уолкотт.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогать ему будут ассистенты Адам Нанн и Нил Дэвис. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

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