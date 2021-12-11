Уремович: причину плохих результатов «Рубина» назвать не могу. Мы виноваты вместе

Капитан «Рубина», хорватский защитник Филип Уремович после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2) поделился мыслями о неудачных выступлениях своей команды в последнее время.



«Тяжело что-то сейчас сказать. Начали сезон хорошо, но последние 10 туров, можно сказать, практически пропали. Было несколько хороших игр, но очков набрали мало. Последние три матча проиграли. Такая тяжёлая ситуация, но надо исправляться, ещё работать. Никто не понимает лучше нас, игроков, что только мы играем на футбольном поле. Мы должны работать и выигрывать, никто другой нам не будет помогать в этом. Это самое важное.



Сейчас нужно всем отдохнуть, потом сборы, которые нужно провести очень хорошо. Я не могу сказать, что команда не работала, команда работала хорошо на тренировках. Поэтому причину плохих результатов точно не могу сказать. Конечно, много игроков поменялось, но всё равно у нас качественная хорошая команда. Надо ещё больше и сильнее работать. Чтобы эта команда вместе выигрывала и вместе проигрывала.

Никто не виноват в отдельности, мы виноваты вместе. Я никогда не буду говорить, что какой-то отдельный игрок плохо играет или хорошо. Если выигрываем, то выигрываем вместе, если проигрываем, то проигрываем вместе. Но каждому из нас нужно больше отдавать на поле, нужно больше делать результативных действий», — цитирует Уремовича сайт «Рубина».