Спортивный врач назвал возможную причину смерти болельщика на матче в Самаре

Никита Карлицкий, бывший врач «Локомотива», дал комментарий по поводу смерти болельщика «Крыльев Советов» после матча 18-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).



«Это называется острая коронарная смерть — остановилось сердце. По протоколу РФС скорая помощь, которую вы обычно видите, предназначена исключительно для футболистов и тех, кто находится на поле. На стадионе присутствуют ещё минимум две реанимационные бригады для болельщиков. Плюс на каждой трибуне есть медпункт, в котором должны находиться средства для оказания экстренной медицинской помощи — я про дефибриллятор.

Нужно ли было остановить матч и бежать врачам скорой помощи? Если матч проходил в Самаре, то намного короче путь для тех докторов, которые в итоге прибежали — у них наверняка всё было с собой. Сейчас аппараты для дефибрилляции по размеру как два смартфона — небольшая коробочка. Выглядит всё не так, как мы привыкли в фильмах: клеится электрод, а люди параллельно качают.



Если это молодой человек, то это острая коронарная смерть — в таком случае практически невозможно спасти человека. Если более возрастной, то, возможно, такая быстрая смерть — это обширный трансмуральный инфаркт миокарда. Скорее всего, в таком случае не довезли бы до больницы.



То, что всё происходило на морозе, — это даже хорошо. Были случаи, когда людей, которые попадали под лёд и тонули, откачивали через 30 минут. Холод притормаживает все эти процессы. Если нет реанимации и никто не качает, то при стандартной температуре смерть мозга наступает через 7-10 минут после остановки сердца.



Считаю, что реанимировать надо на месте, никуда тащить не нужно. Начали бы тащить в тёплое помещение… Это потерянное время. После остановки сердца время идёт на минуты. Когда делают прямой массаж сердца, то кровь хоть как-то функционирует.



Врачи команды в этом случае никак не действуют, потому что они на поле. На «Локомотиве», например, пока добежал бы… По пути нужно подняться, перейти — это очень далеко. По всем протоколам должны были быть дефибрилляторы для оказания экстренной помощи. Всё это очень серьёзно контролируется», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.