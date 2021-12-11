Тухель — о матче с «Лидсом»: «Челси» повезло, но мы заслужили победу

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:2).
«Это был хороший матч, очень напряжённый. Я доволен тем, как мы сыграли.
Думаю, мы заслужили победу, но, конечно, нам повезло забить поздний гол в добавленное время. Дважды отыграться – это очень впечатляет, я рад, что нам удалось изменить ситуацию.
«Челси» повезло, мы нуждались в везении. В последних двух матчах нам не везло, мы пропускали поздние голы.
В нашей раздевалке нет альтернативы победе. Как всегда, есть то, что нужно улучшать, но я очень доволен результатом», — цитирует Тухеля BBC.
Победный мяч Жоржиньо в ворота «Лидса»:
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