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Быстров: трусливый футбол «Зенита»? Это не критика — крик души!

Быстров: трусливый футбол «Зенита»? Это не критика — крик души!
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Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров объяснил своё высказывание о трусливом футболе санкт-петербургского клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё» (1:1).

«Трусливый футбол «Зенита»? Так он реально был трусливым, я же не придумал это! Было видно, что они играли невысоко. Со мной в принципе согласились футболисты «Зенита». Все те играющие люди, которые выступали на высоком уровне, понимали, что это не футбол.

У меня нет настроя кого-то зафигачить, я люблю радоваться победам наших клубов. В Лиге Европы я болею за каждый русский клуб, без каких-то эмблем. Если вижу, что команда хорошо играет, никогда в жизни не скажу, что она плохая. Если «Уфа» отдаёт все силы против «Зенита» и проигрывает, я не буду говорить, что «Уфа» играла плохо. Я прекрасно вижу, что они отдают всё, что могут отдать в данный момент.

Всё, что я говорю, идет изнутри, из души. Я не готовлюсь и до эфира не предполагаю, что скажу. Всё происходит в прямом эфире как есть», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

На данный момент «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 37 очков. Также команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов

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