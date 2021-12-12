Появилось фото Дзюбы, отдыхающего на Мальдивах. Он пропускает матч с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отдыхает на Мальдивах, сообщает телеграм-канал ZenitCafe. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Артём пропускает матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» из-за травмы колена.
Фото: Телеграм-канал ZenitCafe
Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Зенит».
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 37 очков в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московское «Динамо» (35) — на 2-м месте.
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 17 матчах чемпионата России, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 12 декабря 2021
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:48
-
12:48
-
12:30
-
12:09
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:15
-
11:12
-
11:04
-
11:00
-
10:56
-
10:53
-
10:30
-
10:30
-
10:21
-
10:04
-
10:00
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:19
-
08:45
-
08:10
-
07:50
-
04:45
-
04:25
-
03:26
-
03:02
-
02:35