«Зенит» прервал победную серию «Динамо» из 4 матчей подряд

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Динамо». Матч проходил в Москве и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Таким образом, «Зенит» прервал победную серию «Динамо», которая насчитывала 4 матча РПЛ подряд. В предыдущих турах подопечные Сандро Шварца обыгрывали «Краснодар» (1:0), тульский «Арсенал» (5:1), «Рубин» (3:2) и «Уфу» (2:0).

Благодаря этому результату «Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).