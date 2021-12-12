После матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» на газон «ВТБ Арены» выбежал болельщик бело-голубых, сообщает в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.
Парня начали выводить стюарды. Голкипер «Динамо» Антон Шунин увидел это и подбежал к сотрудникам, о чём-то с ними общаясь, после чего подарил фанату свой вратарский свитер и обнял его.
Фанат выбежал на поле после матча «Динамо» — «Зенит». Шунин подарил ему свой свитер
Фото: скриншот из телеграм-канала Василия Конова
Напомним, матч «Динамо» — «Зенит» закончился ничьей 1:1. На 10-й минуте матча «Зенит» получил право исполнить пенальти, но Клаудиньо не реализовал этот 11-метровый удар. Бразильский полузащитник реабилитировался за незабитый пенальти уже на 34-й минуте. «Динамо» сравняло счёт на 72-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Дмитрий Скопинцев. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
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