Фанат выбежал на поле после матча «Динамо» — «Зенит». Шунин подарил ему свой свитер

После матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» на газон «ВТБ Арены» выбежал болельщик бело-голубых, сообщает в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.

Парня начали выводить стюарды. Голкипер «Динамо» Антон Шунин увидел это и подбежал к сотрудникам, о чём-то с ними общаясь, после чего подарил фанату свой вратарский свитер и обнял его.

Фанат выбежал на поле после матча «Динамо» — «Зенит». Шунин подарил ему свой свитер Фото: скриншот из телеграм-канала Василия Конова

Напомним, матч «Динамо» — «Зенит» закончился ничьей 1:1. На 10-й минуте матча «Зенит» получил право исполнить пенальти, но Клаудиньо не реализовал этот 11-метровый удар. Бразильский полузащитник реабилитировался за незабитый пенальти уже на 34-й минуте. «Динамо» сравняло счёт на 72-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Дмитрий Скопинцев. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.