«Краснодар» — «Нижний Новгород». Стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ

«Краснодар» и «Нижний Новгород» объявили стартовые составы на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра пройдёт на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Мартынович, Сорокин, Спаич, Ионов, Якимов, Классон, Сперцян, Кривцов, Ильин.
Запасные: Городов, Агкацев, Стоцкий, Рейхмен, Стрельник, Апеков.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Горбунов, Шарипов, Балай, Сулейманов.
Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Каккоев, Сапета, Косарев.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. В роли ассистентов выступят Александр Богданов и Константин Шаламберидзе. Резервный судья — Олег Соколов. За VAR будут отвечать Евгенией Турбин и его помощник Антон Кобзев.
«Краснодар» набрал 28 очков за 17 матчей и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Нижний Новгород» (18) – на 14-й позиции.
- 12 декабря 2021
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