Смородская: жаль, что в Италии не любят Миранчука. Он лучший футболист России
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала первый гол в сезоне российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Он отличился в матче 17-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (2:1).
«Поздравляю Лёшу с этим радостным событием! Он большой молодец. У него есть невероятный талант.
Мне очень жаль, что в Италии его не любят и не ценят. «Аталанта» явно не подходит Алексею. Ему нужно срочно уходить оттуда. До трансфера в итальянский клуб он очень ярко выступал, мог сделать гол из ничего. А после перехода в Бергамо потух.
Надеюсь, что тренер «Аталанты» понял, что Миранчук — ценный актив их команды. Я считаю Лёшу лучшим российским игроком на данный момент. Даже лучше Головина», — цитирует Смородскую «Спорт-экспресс».
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