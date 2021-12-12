Воронин: Шиманьски остался, а Дзюба уехал отдыхать? Пусть «Зенит» сам разбирается

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал тот факт, что травмированный полузащитник команды Себастьян Шиманьски остался в Москве и смотрел за игрой с «Зенитом» (1:1) в 18-м туре РПЛ с трибун. Нападающий петербуржской команды Артём Дзюба был замечен на отдыхе.
«Шиманьски остался, а Дзюба уехал отдыхать? Не буду обсуждать. «Зенит» со своими игроками пусть разбирается сам. Себа был с нами до последнего. Что происходит в «Зените», не хочу знать.
Усиление никогда не мешает. Команда, которая у нас есть, мы с ней на втором месте. Ребята заслужили это, они доказали во втором тайме, что не просто так его занимают. У нас хороший состав, который может конкурировать.
Захарян по делу выиграл премию. С первой игры он начал бомбить РПЛ. Много у нас болельщиков или мало, но он это заслужил», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 12 декабря 2021
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