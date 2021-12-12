Воронин: если бы мне не было комфортно в «Динамо», то меня бы здесь не было

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин признался, что он чувствует себя комфортно в команде.
«Если бы мне не было комфортно в «Динамо», то меня бы здесь не было. На сегодняшний день я рад, что я в «Динамо». Всегда говорил, что «Динамо» — это часть меня: я провёл здесь хорошие годы в качестве игрока, у меня отличные отношения с болельщиками, руководством. Рад, что я здесь и принимаю участие в том, что сейчас происходит. Болельщики давно ждали этого момента, надеемся, что все вместе добьёмся какого-то результата в конечном итоге», — рассказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, матч «Динамо» — «Зенит» в 18-м туре РПЛ закончился ничьей 1:1. Бразильский полузащитник реабилитировался за незабитый пенальти уже на 34-й минуте. «Динамо» сравняло счёт на 72-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Дмитрий Скопинцев. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
- 12 декабря 2021
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