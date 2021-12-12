Смолов — о Худякове: радуемся, что играет на ноль. У него всё впереди
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов после победы над «Уфой» (2:0) в 18-м туре РПЛ отметил игру 17-летнего голкипера Даниила Худякова.
«Худяков — молодец. Хороший парень. Радуемся, что играет на ноль. Поддерживаем. У него всё впереди», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
По итогам матча с «Уфой» подопечные Маркуса Гисдоля прервали серию из пяти поражений подряд и семи матчей без побед во всех турнирах. Ранее «Локо» проиграл «Марселю» (0:1), «Уралу» (0:1), тульскому «Арсеналу» (1:3), «Лацио» (0:3) и «Ахмату» (1:2), а также сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) и «Галатасараем» (1:1). До сегодняшнего дня железнодорожники последний раз побеждали 30 октября в матче с «Нижним Новгородом» (2:1).
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