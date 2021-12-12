«Челси» заинтересован в подписании защитника «Торино»

Защитник «Торино» Бремер может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Челси», сообщает The Sun.
По информации источника, лондонцы рассматривают Бремера в качестве потенциальной замены Андреасу Кристенсену, Антонио Рюдигеру или Сесару Аспиликуэте, чьи контракты истекают летом 2022 года. Сообщается, что бразильцем интересуются «Тоттенхэм Хотспур», «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпуль».
Бремер выступает за «Торино» с 2018 года, куда перешёл из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А бразильский защитник сыграл в 16 матчах, забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Челси» — «Лидс»:
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