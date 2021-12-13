«Зенит» узнает соперника по стыковым матчам Лиги Европы. Начало жеребьёвки — в 15:00

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне состоится жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы — 2021/2022. Начало — в 15:00 мск.

Своего соперника узнает «Зенит», занявший третье место в группе Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака вошла в число несеяных. Всего в жеребьёвке примут участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов.

Сеяные: «Бетис» (Испания), «Брага» (Португалия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Лацио» (Италия), «Наполи» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Рейнджерс» (Шотландия).

Несеяные: «Зенит» (Россия), «Аталанта» (Италия), «Барселона» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Порту» (Португалия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Севилья» (Испания), «Шериф» (Молдавия).

Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут неделю спустя. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться не могут.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля.