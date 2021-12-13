«Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним французским хавбеком «Нанси»

18-летний опорный хавбек «Нанси» Варрен Бондо из второго дивизиона чемпионата Франции привлёк внимание одного из английских грандов – «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Le10Sport.

Отмечается, что манкунианцы заинтересованы в приглашении игрока в конце сезона, когда истечёт его действующий контракт с «Нанси». При этом интерес к игроку проявляют французский «Пари-Сен Жермен», мюнхенская «Бавария», итальянские «Интер» и «Милан».

В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах за «Нанси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 600 тыс.

На «Чемпионате» доступно видео ярких моментов встречи «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».

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