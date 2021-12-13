Ковач – после поражения от «ПСЖ»: думаю, «Монако» заслуживал лучшего результата

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал результат выездного матча 18-го тура чемпионата Франции с «Пари-Сен Жермен» (0:2)

«Футболисты «Монако» очень хорошо начали встречу. Оцениваю первый тайм, как хороший. Но чтобы он стал очень хорошим, нужно было открыть счёт. У нас были прекрасные возможности, особенно у Софиана Диопа. Наш план заключался в давлении и прессинге. Мы хорошо цеплялись за мячи впереди, но, когда вы играете с «ПСЖ» и не забиваете – всё становится гораздо сложнее. Во втором тайме «ПСЖ» больше контролировал мяч, но думаю, мы всё равно заслуживали лучшего результата.

В первом тайме мы были лучшей командой на поле, но, как я уже говорил ранее, когда у вас есть периоды доминирования над «ПСЖ», вы должны забивать», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако» на официальном сайте.