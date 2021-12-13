Ковач – после поражения от «ПСЖ»: думаю, «Монако» заслуживал лучшего результата

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал результат выездного матча 18-го тура чемпионата Франции с «Пари-Сен Жермен» (0:2)
«Футболисты «Монако» очень хорошо начали встречу. Оцениваю первый тайм, как хороший. Но чтобы он стал очень хорошим, нужно было открыть счёт. У нас были прекрасные возможности, особенно у Софиана Диопа. Наш план заключался в давлении и прессинге. Мы хорошо цеплялись за мячи впереди, но, когда вы играете с «ПСЖ» и не забиваете – всё становится гораздо сложнее. Во втором тайме «ПСЖ» больше контролировал мяч, но думаю, мы всё равно заслуживали лучшего результата.
В первом тайме мы были лучшей командой на поле, но, как я уже говорил ранее, когда у вас есть периоды доминирования над «ПСЖ», вы должны забивать», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако» на официальном сайте.
- 13 декабря 2021
-
04:13
-
03:58
-
03:24
-
03:10
-
02:51
-
02:26
-
02:11
-
01:52
-
01:45
-
01:27
-
00:55
-
00:51
-
00:39
-
00:38
-
00:28
-
00:23
- 12 декабря 2021
-
23:59
-
23:49
-
23:42
-
23:38
-
23:31
-
23:21
-
23:21
-
22:58
-
22:43
-
22:38
-
22:32
-
22:24
-
22:23
-
22:17
-
22:15
-
22:11
-
22:11
-
22:02
-
22:00