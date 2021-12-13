«ПСЖ» обыграл «Монако». Головин провёл на поле весь матч
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«ПСЖ» одержал победу над «Монако» в матче 18-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 10-й минуте матча главный судья Бенуа Бастьен просмотрел VAR, после которого назначил пенальти в ворота гостей. Французский нападающий парижан Килиан Мбаппе уверенно реализовал 11-метровый. Хозяева повели, забив довольно быстрый гол. На 45+1 минуте в раздевалку забили футболисты «ПСЖ». Мбаппе и Месси разыграли простенькую комбинацию в контратаке, и Килиан нанёс идеальный удар на исполнение точно в дальний угол.
«ПСЖ» набрал 45 очков и укрепился на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, опережая идущий вторым «Марсель» на 13 очков. «Монако» (26) — восьмой.
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