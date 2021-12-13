Бенитес ответил на вопрос о своём будущем в «Эвертоне» после поражения от «Кристал Пэлас»

61-летний испанский специалист Рафаэль Бенитес, возглавляющий «Эвертон», ответил на вопрос о своём будущем в клубе после поражения от «Кристал Пэлас» (1:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Моё будущее в качестве тренера «Эвертона»? Я не могу жаловаться на отсутствие приверженности и желания у моих подопечных. Просто иногда они выбирают неправильные решения в той или иной ситуации. Мы будем стремиться не повторять тех же ошибок в будущем», — цитирует Бенитеса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Видео ярких моментов встречи «Кристал Пэлас» — «Эвертон» доступно на «Чемпионате».

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«Кристал Пэлас» набрал 19 очков в 16 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (18) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх.