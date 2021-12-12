Гол экс-форварда «Зенита» Рондона не спас «Эвертон» от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

Сегодня, 12 декабря, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Эвертон». Хозяева одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 41-й минуте отличился полузащитник «орлов» Конор Галлахер, ему ассистировал Джордан Айю.
На 62-й минуте защитник «Кристал Пэлас» Джеймс Томкинс удвоил преимущество своей команды, голевую передачу отдал Уилл Хьюз.
На 70-й минуте нападающий «Эвертона» Хосе Саломон Рондон забил гол. В добавленное ко второму тайму время Галлахер оформил дубль.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогали ему ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери — Тони Харрингтон.
«Кристал Пэлас» набрал 19 очков в 16 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (18) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
- 12 декабря 2021
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