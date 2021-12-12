Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол экс-форварда «Зенита» Рондона не спас «Эвертон» от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

Гол экс-форварда «Зенита» Рондона не спас «Эвертон» от поражения в матче с «Кристал Пэлас»
Комментарии

Сегодня, 12 декабря, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Эвертон». Хозяева одержали победу – 3:1.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 41-й минуте отличился полузащитник «орлов» Конор Галлахер, ему ассистировал Джордан Айю.

На 62-й минуте защитник «Кристал Пэлас» Джеймс Томкинс удвоил преимущество своей команды, голевую передачу отдал Уилл Хьюз.

На 70-й минуте нападающий «Эвертона» Хосе Саломон Рондон забил гол. В добавленное ко второму тайму время Галлахер оформил дубль.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогали ему ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери — Тони Харрингтон.

«Кристал Пэлас» набрал 19 очков в 16 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (18) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
12 декабря 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
3 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Галлахер – 41'   2:0 Томкинс – 62'   2:1 Рондон – 70'   3:1 Галлахер – 90+3'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021