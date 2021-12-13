Гильерме: Худяков — отличный парень. В будущем может стать вторым Акинфеевым

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о восстановлении, а также высказался о своём сменщике Данииле Худякове.



«Когда я вернусь на поле? На восстановление у меня уйдёт примерно два месяца. Как мне игра Худякова? Он — отличный парень. В будущем он может стать вторым Акинфеевым. Почему бы и нет?» — приводит слова Гильерме «РБ Спорт».



36-летний Гильерме в последний раз выходил на поле 20 ноября в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). В начале декабря вратарь перенёс операцию на голеностопном суставе. Срок восстановления составит до трёх-четырёх месяцев. Контракт футболиста с московским клубом истекает в конце сезона.



17-летний Худяков — воспитанник «Локомотива». За первую команду железнодорожников вратарь отыграл восемь матчей, в которых пропустил 12 голов (4 «сухие» игры).

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