Гильерме: Худяков — отличный парень. В будущем может стать вторым Акинфеевым

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о восстановлении, а также высказался о своём сменщике Данииле Худякове.
«Когда я вернусь на поле? На восстановление у меня уйдёт примерно два месяца. Как мне игра Худякова? Он — отличный парень. В будущем он может стать вторым Акинфеевым. Почему бы и нет?» — приводит слова Гильерме «РБ Спорт».
36-летний Гильерме в последний раз выходил на поле 20 ноября в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). В начале декабря вратарь перенёс операцию на голеностопном суставе. Срок восстановления составит до трёх-четырёх месяцев. Контракт футболиста с московским клубом истекает в конце сезона.
17-летний Худяков — воспитанник «Локомотива». За первую команду железнодорожников вратарь отыграл восемь матчей, в которых пропустил 12 голов (4 «сухие» игры).
- 13 декабря 2021
-
10:22
-
10:16
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:49
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
08:30
-
08:11
-
07:41
-
07:15
-
06:57
-
05:22
-
04:49
-
04:48
-
04:25
-
04:13
-
03:58
-
03:24
-
03:10
-
02:51
-
02:26
-
02:11
-
01:52
-
01:45
-
01:27