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Гильерме: Худяков — отличный парень. В будущем может стать вторым Акинфеевым

Гильерме: Худяков — отличный парень. В будущем может стать вторым Акинфеевым
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о восстановлении, а также высказался о своём сменщике Данииле Худякове.

«Когда я вернусь на поле? На восстановление у меня уйдёт примерно два месяца. Как мне игра Худякова? Он — отличный парень. В будущем он может стать вторым Акинфеевым. Почему бы и нет?» — приводит слова Гильерме «РБ Спорт».

36-летний Гильерме в последний раз выходил на поле 20 ноября в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). В начале декабря вратарь перенёс операцию на голеностопном суставе. Срок восстановления составит до трёх-четырёх месяцев. Контракт футболиста с московским клубом истекает в конце сезона.

17-летний Худяков — воспитанник «Локомотива». За первую команду железнодорожников вратарь отыграл восемь матчей, в которых пропустил 12 голов (4 «сухие» игры).

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