Румменигге: «Бавария» не будет пытаться заполучить Холанда из уважения к Левандовскому
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Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня 2021 года, прокомментировал информацию об интересе со стороны мюнхенского клуба к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.
«Бавария» не будет пытаться заполучить Холанда. Дело не только в финансовом аспекте вопроса, но и в уважении к Роберту Левандовскому, который является лучшей «девяткой» в мире», — приводит слова Румменигге Bild.
21-летний Холанд в девяти матчах нынешнего сезона немецкой Бундеслиги забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. На счету норвежского форварда также три гола в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 150 млн.
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