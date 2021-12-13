Головин — лучший игрок «Монако» в матче с «ПСЖ» по версии WhoScored

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком в составе монегасков в матче 18-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» (0:2) по версии аналитического портала WhoScored.



Хавбек получил 7,1 балла. Головин вышел в стартовом составе «Монако» на эту встречу, провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. В составе соперников лучшим футболистом по версии портала стал нападающий Килиан Мбаппе, оформивший дубль в этой встрече. Оценка французского форварда — 8,9 балла.



«Пари Сен-Жермен» набрал 45 очков и укрепился на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, опережая идущий вторым «Марсель» на 13 очков. «Монако» (26) занимает восьмое место в таблице.

Фото: WhoScored