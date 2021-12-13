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Игроки «Локомотива» проведут сбор в Испании перед возобновлением РПЛ

Игроки «Локомотива» проведут сбор в Испании перед возобновлением РПЛ
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Футболисты московского «Локомотива» отправились в отпуск в связи с приостановкой чемпионата России по футболу на зимнюю паузу. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

Отпуск футболистов продлится до 14 января. 15-го числа команда соберётся в Москве и пройдёт медосмотр, а 16 января отправится на межсезонный учебно-тренировочный сбор в Марбелью (Испания), где до конца февраля будет готовиться ко второй части сезона.

Перед зимней паузой команда Маркуса Гисдоля в домашнем матче 18-го тура РПЛ обыграла «Уфу» (2:0). Железнодорожники закончили первую часть чемпионата на пятом месте с 28 очками. Возобновится сезон для московской команды гостевой игрой с «Краснодаром» в 19-м туре РПЛ (26 февраля).

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