Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.



Пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:

«Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания)

«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия)

«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.