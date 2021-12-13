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Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022
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Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:

  • «Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания)
  • «Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)
  • «Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия)
  • «Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия)
  • «Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды)
  • «Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)
  • «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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