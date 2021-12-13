«Главное не «Наполи» и не «Реал Сосьедад» с «Бетисом». Быстров — о жеребьёвке Лиги Европы

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал о командах, с которыми российскому коллективу нежелательно встретиться в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьёвка турнира пройдёт сегодня в 15:00 мск.



«Зениту» главное не «Наполи» и не «Реал Сосьедад» с «Бетисом». Все остальные команды питерцы легко должны проходить», — рассказал Быстров в эфире программы «Есть Тема» на телеканале «Матч ТВ».



Также в соперники российской команде по 1/16 финала турнира могут достаться «Рейнджерс», «Олимпиакос», «Лацио», «Брага» и «Динамо» Загреб. Первый стыковой матч «Зенит» проведёт 17 февраля, второй – 24 февраля.



В чемпионате России команда Сергея Семака с 38 очками лидирует после 18 сыгранных матчей. Сейчас в РПЛ наступила зимняя пауза.