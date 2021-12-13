Радимов рассказал, почему «Зениту» будет очень тяжело играть против «Бетиса» в гостях

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022 для «Зенита». Напомним, соперником санкт-петербургского клуба будет «Бетис» (Испания).

«Смотрел «Бетис» как раз вчера против «Реала Сосьедад». Они выиграли 4:0, блестящий матч провели. В Испании полная заполняемость, стадион в Севилье фантастический. Трибуны сыграть могут очень большую роль, там очень тяжело играть. Могу сказать это по себе. «Зениту» придётся через это пройти. Шансы 50 на 50. «Бетис» хорош, отличная команда, много технически сильных игроков. Но и «Зенит» неплох. Будет очень интересно», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.