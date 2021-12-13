Широков: в 2008 году «Зениту» попались испанцы — взяли Кубок УЕФА. Почему бы не повторить?
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Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022. Напомним, соперником санкт-петербургского клуба будет «Бетис» (Испания).
«Бетис» сейчас хорош, но через два месяца всё будет по-другому – кто знает. Испанцы неприятные всегда, но шансы неплохие. 50 на 50 – как минимум. В 2008 году тоже попались испанцы — «Вильярреал», но ничего – прошли и взяли Кубок УЕФА. Почему бы «Зениту» не повторить этот путь? Команда три года подряд в Лиге чемпионов играет. Кому его бояться? Он с такими соперниками давно встречается, не будет проблем, чтобы понять, как с ними играть», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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