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Штаб Гончаренко в «Краснодаре» покинули два тренера

Штаб Гончаренко в «Краснодаре» покинули два тренера
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«Краснодар» объявил об уходе из команды тренера Руслана Зубика и тренера-аналитика Андреа Бьянки. Белорусский специалист работал в «Краснодаре» с апреля 2021 года, итальянец – с февраля 2020-го. Об этом сообщается на официальном сайте «быков».

«Краснодар» набрал 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата. После зимнего перерыва «Краснодар» 26 февраля примет московский «Локомотив».

Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).

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