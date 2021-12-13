Кайо: «Краснодар» продолжает борьбу за титул

Защитник «Краснодара» Кайо считает, что команда по-прежнему является претендентом на чемпионство в РПЛ.



«Да, конечно, мы продолжаем борьбу за титул. Впереди ещё почти полсезона, и если не терять свои очки, то можно навязать борьбу «Зениту». В первой половине чемпионата именно это нас немного подвело: порой теряли очки в матчах, которые должны выигрывать. С другой стороны, лёгких игр не было – соперники тоже демонстрировали хороший уровень. В общем, было интересно, но развязка впереди», — приводит слова Кайо пресс-служба «Краснодара» на официальном сайте.



«Краснодар» с 29 очками в 17 турах чемпионата России идёт на четвёртом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. Сезон после зимней паузы возобновится для команды Виктора Гончаренко матчем с «Локомотивом» в феврале.