М. Кержаков — о «Бетисе»: испанцы всегда были для нас неудобными соперниками

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы. Петербуржцам предстоит сыграть два матча с «Бетисом».



«Сегодня как раз смотрел обзор, в котором «Бетис» забил четыре «Реалу Сосьедад». Это хорошая играющая команда, как и любая испанская, в принципе. По статистике, испанцы для нас всегда были неудобными соперниками. Но мы постараемся переломить серию из неудачных матчей и показать такой же красочный футбол, как с «Челси» на «Газпром Арене». В Испании всегда очень техничные игроки с очень хорошим футбольным интеллектом», — цитирует Кержакова «Фонтанка».

Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.