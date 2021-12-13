Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

М. Кержаков — о «Бетисе»: испанцы всегда были для нас неудобными соперниками

М. Кержаков — о «Бетисе»: испанцы всегда были для нас неудобными соперниками
Комментарии

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы. Петербуржцам предстоит сыграть два матча с «Бетисом».

«Сегодня как раз смотрел обзор, в котором «Бетис» забил четыре «Реалу Сосьедад». Это хорошая играющая команда, как и любая испанская, в принципе. По статистике, испанцы для нас всегда были неудобными соперниками. Но мы постараемся переломить серию из неудачных матчей и показать такой же красочный футбол, как с «Челси» на «Газпром Арене». В Испании всегда очень техничные игроки с очень хорошим футбольным интеллектом», — цитирует Кержакова «Фонтанка».

Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021