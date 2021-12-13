Канчельскис: «Зениту» надо выходить и обыгрывать «Бетис». Чемпионат Испании в упадке

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Представителю России — «Зениту» — предстоит встретиться с испанским «Бетисом».

«Думаю, что сейчас испанская лига не так сильна. Времена изменились, поэтому «Зениту» по силам обыграть «Бетис». Конечно, критика команды Сергея Семака за их игру в Лиге чемпионов оправданна, ведь руководство клуба постоянно кричит, что им по силам чуть ли не выиграть главный европейский турнир. В чемпионате трофеи берут — не проблема, а про ЛЧ пока в основном сказки рассказываются. Однако против «Бетиса» надо выходить и обыгрывать его. Да, это третье место Примеры, но повторюсь: чемпионат у них в упадке и все команды стали ниже классом. Это касается даже «Реала» с «Барселоной». Поэтому шансы на успех очень большие», — приводит слова Канчельскиса RT.

Напомним, по итогам жеребьёвки «Зениту» в стыковых матчах Лиги Европы достался «Бетис». Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.



Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).