«А память о вас сохранится?» Фанаты «Спартака» посвятили баннер Ларссону и Кутепову

«Спартак» играет на выезде с «Сочи» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит на стадионе «Фишт».

Фанаты «Спартака» вывесили на арене баннер, посвящённый форварду Джордану Ларссону и защитнику Илье Кутепову. На плакате написано: «Нам есть что вспомнить, есть чем гордиться. А память о вас сохранится?» После надписи нарисованы футболки с номерами футболистов.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ларссон в этом сезоне подвергается критике из-за нестабильной игры и плохой результативности (только 1 гол во всех турнирах). Кутепов, который получает мало игровой практики, ранее заявил, что готов уйти и может рассмотреть предложения от ЦСКА или «Зенита».

«Сочи» набрал 28 очков в 17 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (38).