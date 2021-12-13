«А память о вас сохранится?» Фанаты «Спартака» посвятили баннер Ларссону и Кутепову

«Спартак» играет на выезде с «Сочи» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит на стадионе «Фишт».
Фанаты «Спартака» вывесили на арене баннер, посвящённый форварду Джордану Ларссону и защитнику Илье Кутепову. На плакате написано: «Нам есть что вспомнить, есть чем гордиться. А память о вас сохранится?» После надписи нарисованы футболки с номерами футболистов.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Ларссон в этом сезоне подвергается критике из-за нестабильной игры и плохой результативности (только 1 гол во всех турнирах). Кутепов, который получает мало игровой практики, ранее заявил, что готов уйти и может рассмотреть предложения от ЦСКА или «Зенита».
«Сочи» набрал 28 очков в 17 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (38).
- 13 декабря 2021
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