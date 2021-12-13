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И. Федотов: пенальти в ворота «Спартака» назначен по делу, рука у Игнатова отставлена

И. Федотов: пенальти в ворота «Спартака» назначен по делу, рука у Игнатова отставлена
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак».

На 27-й минуте «Сочи» получил право исполнить 11-метровый за игру рукой Михаила Игнатова в штрафной площади «Спартака». Кристиан Нобоа проявил хладнокровие и реализовал удар с «точки».

«Пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи» назначен по делу. Рука у Игнатова отставлена в сторону, тут вопросов быть не может», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогают ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).

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