«Судьи убили «Спартак!» Кавазашвили — о разгромном поражении от «Сочи»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили дал комментарий после матча красно-белых с «Сочи» (0:3) в 18-м туре РПЛ.



«Не могу назвать это невезением — это не невезение. Когда команда играет без нападающих… Это отражается на игре. Если нет нападающего, то стабильно должна играть ПО-ЛУ-ЗА-ЩИ-ТА. Когда полузащита играет не очень грамотно… Не говорю, что они не бегают — бегают. Но толку от этой беготни почти нет: навешивают, борются, но нет исполнителя. Соболева нет, при этом Мелкадзе сидит в запасе. Ну выставили бы молодого пацана с самого начала — он же нападающий. Нельзя играть без форвардов.

У меня нет замечаний к футболистам в том плане, что их разгромили и они виноваты в проигрыше — нет. Они не виноваты. Поймите, такая остановка в команде… Когда перед игрой команда знает, что они будут провожать главного тренера — это психологическое давление.



Не могу понять первый пенальти в ворота «Спартака». Судьи убили «Спартак»! Я бы долго думал: ставить такой пенальти или нет. Футболист поворачивается боком и мяч попадает в предплечье игроку «Спартака». Понимаю, если бы рука была выставлена, а здесь ничего не было. Мячу некуда деваться — не может обойти футболиста. Мне это не очень понятно», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.