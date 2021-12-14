Петраков: Дешам сказал: «У тебя хорошая команда». Было видно, что он приятный человек

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вспомнил домашний матч с командой Франции (1:1) в отборе ЧМ-2022.
«Мне нужно было самому в себя поверить – не в ребят, а в себя, что я могу на этом уровне. Я когда я сыграл с Дешамом, он подошёл ко мне, пожелал удачи, сказал: «У тебя очень хорошая команда». Мне стало приятно. Было видно, что он просто приятный человек. Я немножко психолог, я людей распознаю. Великий футболист и великий тренер.
Гол Шапаренко? Помню этот гол, как Коля расплакался. Это чистые эмоции, этим и прекрасен футбол. Откровенно был рад за него, он очень хороший матч тогда сыграл», – приводит слова Петракова Tribuna.com со ссылкой на программу «Великий футбол».
Напомним, Украина заняла второе место в отборочной группе и сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Её соперником в полуфинале будет команда Шотландии.
- 14 декабря 2021
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