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Леандро Паредес прокомментировал изменения в результативности Лионеля Месси

Леандро Паредес прокомментировал изменения в результативности Лионеля Месси
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес высказался о своём одноклубнике Лионеле Месси.

«Я очень хорошо общаюсь с Месси и Ди Марией. С Лионелем мы вовсе дружим семьями. Скоро наши дети будут вместе ходить в школу. Первые месяцы в команде получились сложными для него, но сейчас ему лучше. Он полон желания играть и приносить пользу.

Наверное, ему нужен постоянный контакт с мячом. Когда он владеет мячом, он влияет на темп игры. Если конкретно он хорошо чувствует себя в игре, то для остальных всё становится куда проще. Мы с ним давно знакомы. Остальным сложно. Они вместе всего три месяца. Нужно время, чтобы изучить то, как играет тот или иной футболист», – приводит слова Леандро Паредеса ESPN.

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