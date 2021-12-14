Генеральный директор «Рубина»: у клуба полное и безусловное доверие к Слуцкому

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов отметил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру Леониду Слуцкому.

«Что касается главного тренера, то у руководства «Рубина» полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу. Тренерский вопрос в клубе даже не поднимался», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Казанский «Рубин» в 18 матчах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира входят московское «Динамо» (36) и «Сочи» (31). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Рубин» сыграет с «Зенитом».