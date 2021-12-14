Ибрагимович побывал на личной аудиенции у Папы Римского

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович удостоился личной аудиенции у Папы Римского Франциска.



«Мир и любовь», — написал Ибрагимович на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Златана Ибрагимовича в «Твиттере».



Напомним, Ибрагимович стал игроком «Милана» в 2020 году. Ранее шведский форвард уже выступал за миланский клуб с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне 40-летний футболист принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2001 года Ибрагимович вызывается в национальную команду Швеции.

Ранее Ибрагимович выступал за такие клубы, как «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».