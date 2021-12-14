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«Сент-Этьен» объявил имя нового главного тренера

«Сент-Этьен» объявил имя нового главного тренера
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Новым главным тренером «Сент-Этьена» стал Паскаль Дюпра. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

59-летний специалист заключил контракт с командой до конца сезона. Последним клубом Дюпра был «Кан», а до этого он тренировал «Тулузу». Сегодня руководство французского «Сент-Этьена» договорилось о расторжении контракта с главным тренером Клодом Пюэлем. В качестве компенсации специалист получит € 1,8 млн.

Ранее специалист был отправлен в отставку, но теперь стороны окончательно прекратили сотрудничество и расторгли контракт. Клод Пюэль возглавил команду в октябре 2019 года. В сезоне-2019/2020 под его руководством «Сент-Этьен» вышел в финал Кубка Франции, где проиграл «Пари Сен-Жермен» (0:1). «Сент-Этьен» занимает последнее место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 12 очков в 18 матчах.

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