«Астон Вилла» уверенно на выезде обыграла «Норвич»

В ночь с 14 на 15 декабря на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Астон Виллу». Гости одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 34-й минуте отличился полузащитник Джейкоб Рэмси, ему ассистировал Олли Уоткинс.
На 87-й минуте Уоткинс удвоил преимущество своей команды, голевую передачу сделал Карни Чуквуэмека.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Дэвид Кут. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Гари Леннард. Резервный рефери – Грэм Скотт.
«Астон Вилла» набрала 22 очка в 17 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» за 17 матчей заработал 10 очков, команда располагается на 20-м месте в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
- 15 декабря 2021
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:49
-
00:43
-
00:38
-
00:26
-
00:24
-
00:24
-
00:22
-
00:13
-
00:12
- 14 декабря 2021
-
23:57
-
23:43
-
23:35
-
23:32
-
23:32
-
23:30
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
23:10
-
23:02
-
22:59
-
22:52
-
22:32
-
22:22
-
22:21
-
22:20
-
22:09
-
22:05
-
22:00
-
21:57
-
21:54
-
21:41