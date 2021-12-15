Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» уверенно на выезде обыграла «Норвич»

«Астон Вилла» уверенно на выезде обыграла «Норвич»
Комментарии

В ночь с 14 на 15 декабря на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Астон Виллу». Гости одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 34-й минуте отличился полузащитник Джейкоб Рэмси, ему ассистировал Олли Уоткинс.

На 87-й минуте Уоткинс удвоил преимущество своей команды, голевую передачу сделал Карни Чуквуэмека.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Дэвид Кут. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Гари Леннард. Резервный рефери – Грэм Скотт.

«Астон Вилла» набрала 22 очка в 17 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» за 17 матчей заработал 10 очков, команда располагается на 20-м месте в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
14 декабря 2021, вторник. 22:45 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Рэмси – 34'   0:2 Уоткинс – 87'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021