«Астон Вилла» уверенно на выезде обыграла «Норвич»

В ночь с 14 на 15 декабря на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Астон Виллу». Гости одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 34-й минуте отличился полузащитник Джейкоб Рэмси, ему ассистировал Олли Уоткинс.



На 87-й минуте Уоткинс удвоил преимущество своей команды, голевую передачу сделал Карни Чуквуэмека.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Дэвид Кут. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Гари Леннард. Резервный рефери – Грэм Скотт.



«Астон Вилла» набрала 22 очка в 17 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» за 17 матчей заработал 10 очков, команда располагается на 20-м месте в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».